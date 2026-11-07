{"_id":"6aef00a93178bbcd5502c606","slug":"video-crowds-thronged-the-markets-on-dhanteras-shopping-took-place-in-full-swing-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: धनतेरस पर सक्सेना चौक से मऊपाकड़ तक बाजारों में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पर्व पर नगर का बाजार खरीदारों से गुलजार रहा। सक्सेना चौक से लेकर मऊपाकड़ तक दुकानों पर दिनभर लोगों की भीड़ लगी रही। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। ग्राहकों ने परंपरा के अनुसार बर्तन, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं, झाड़ू, लावा और भुजा की खरीदारी की। शाम होते ही बाजारों में रौनक और बढ़ गई। दुकानदारों को भी त्योहार पर अच्छी बिक्री हुई।

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