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Maharajganj News: दिन में सजाते रहे घर-द्वार, शाम होते ही दीपोत्सव का उल्लास

Sun, 08 Nov 2026 08:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:39 PM IST
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As evening set in, the rituals of worship began.
महराजगंज। दिवाली का पर्व इस बार जिले में पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। दिन भर लोग अपने घर-द्वार सजाते रहे और दिन डूबते ही पूरा जिला दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। माता लक्ष्मी की अगवानी के लिए लोगों ने घरों को फूलों, रंगोली और झालरों से सजाया। शाम होते ही पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो गया।
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रविवार सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल थी। लोग पूजा सामग्री, फल, मिठाई, दीपक और सजावट का सामान खरीदने में जुटे थे। दोपहर तक घरों में सफाई और सजावट का काम चलता रहा। महिलाओं ने घर के आंगन में रंग-बिरंगी रंगोली बनाई, तो बच्चों ने दरवाजों पर तोरण और झालर लगाए। जैसे ही सूरज डूबा, घरों के बाहर दीपों की कतारें सज गईं और पूरा महराजगंज रोशनी में नहा गया।
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शाम को शुभ मुहूर्त में लोगों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की। घर-घर में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। लोगों ने एक-दूसरे को दिवाली की बधाई दी और मिठाई खिलाई। शहर के प्रमुख मंदिरों - झंडा चौक, पुरानी बाजार, सक्सेना चौक और निचलौल, ठूठीबारी, सिसवा, घुघली, पनियरा और फरेंदा में देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। गांवों में भी लोगों ने सामूहिक रूप से दीप जलाए और मंदिरों में दीपदान किया।
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ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली का उत्साह शहर से कम नहीं था। किसानों ने इस बार अच्छी फसल की खुशी में दिवाली धूमधाम से मनाई। गांव के चौपालों पर दीप जलाए गए।
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