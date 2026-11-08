Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The roadways bus coming from Gorakhpur is not going beyond Shikarpur.

Maharajganj News: बस स्टेशन सूना, शहर से बाहर जाकर बस पकड़ने की मजबूरी

Sun, 08 Nov 2026 08:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
The roadways bus coming from Gorakhpur is not going beyond Shikarpur.
महराजगंज। बीते तीन दिन से शहर में रोडवेज बसों की नो एंट्री के चलते बस स्टेशन सूना पड़ा है। दिल्ली, लखनऊ व गोरखपुर से आ रही बसें शिकारपुर में ही रुक जा रही हैं। शहर से बाहर ही अस्थायी बस स्टैंड बन गया है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

गोरखपुर-महराजगंज हाईवे पर धनतेरस के दिन से ही डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी है। गोरखपुर से आने वाली रोडवेज बस शिकारपुर से आगे नहीं जा रही। शिकारपुर से शहर के अंदर आने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त 20 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। टेंपो और ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों को और अधिक दिक्कत हो रही है। त्योहार पर घर लौटे लोगों को यह अतिरिक्त खर्च बोझ लग रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed