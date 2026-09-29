वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

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वोट चोरी के आरोपों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से निकले जुलूस में महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे, गिरफ्तारी और उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर उन्हें रद्द करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया,जिसे पुलिस ने रोक दिया।

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