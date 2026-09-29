Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:29 AM IST
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सदर तहसील में शिव नगर वार्ड के सभासद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित होगा पूर्वाह्न 11 बजे से।
सदर सीएचसी सभागार में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर 12 बजे से।
जिला उद्योग चौराहे पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
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सदर सीएचसी सभागार में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर 12 बजे से।
जिला उद्योग चौराहे पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।