Maharajganj News: नवविवाहिता की मौत मामले में पति, सास व ससुर भेजे गए जेल

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार नवविवाहिता पंकजलता का शव उसकी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से दुपट्टे के फंदे से लटकता मिला था। तहरीर में मृतका की मां ने बताया कि बेटी पंकजलता की शादी करीब दो वर्ष पूर्व खैंचा बड़ा टोला निवासी इंद्रेश के साथ हुई थी। उसे दहेज के लिए पति इंद्रेश, सास रीता, ससुर रामशरन व जेठानी वंदना प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर पर पति, सास, ससुर व जेठानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन

महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैंचा में 25 सितंबर की शाम एक 28 वर्षीया नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके पति, सास और ससुर को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।