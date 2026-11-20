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निचलौल थाना क्षेत्र के छितौना गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे अनियंत्रित कार एक मकान में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मकान का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। हालांकि, कार में सवार पांच लोग बाल-बाल बच गए। बताया गया कि सिद्धार्थनगर निवासी लोग मेघौली में रिश्तेदार के यहां मुंडन कार्यक्रम से लौट रहे थे। छितौना मस्जिद के पास कार अनियंत्रित होकर अदालत यादव पुत्र बल्ली यादव के घर में जा घुसी। हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था।

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