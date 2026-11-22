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महराजगंज के ओडवलिया के पास रविवार रात बरात से लौट रही एक चारपहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। वाहन में निगम परिवार के लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग बाल-बाल बच गए। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

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