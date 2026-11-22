{"_id":"6b029537ec92462f2b0b4ed2","slug":"video-youth-falls-into-pond-sdrf-team-engaged-in-search-operation-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: पैर फिसलने से तालाब में गिरा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा टोला फुलवरिया में शनिवार को पैर फिसलने से एक युवक तालाब में गिर गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। युवक का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। टीम तालाब में रेस्क्यू अभियान चला रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही।

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