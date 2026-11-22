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महराजगंज स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में रविवार को पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके राजनीतिक संघर्ष, जनसेवा और समाजवादी विचारधारा को याद किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।

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