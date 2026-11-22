{"_id":"6b0294c1a0b841ea2901375c","slug":"video-drinking-water-crisis-for-three-days-population-of-15000-affected-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: वाटर हेड टैंक का पंप खराब, चार वार्डों के 15 हजार लोग पानी को तरसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पालिका परिषद के बैकुंठपुर, पंतनगर, अमरुतिया और शिवनगर वार्ड में बीते तीन दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है। वाटर हेड टैंक का पंप चोक होने से करीब 15 हजार लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है। नगर पालिका की ओर से मशीन और टीम लगाकर पंप की खराबी दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल कराने की बात कही है।

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