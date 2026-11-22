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महराजगंज के फरेंदा में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली निवासी मनमोहन सिंह राणा (41) और देहरादून निवासी संगीता सिंह (42) शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को हाईवे की सर्विस लेन स्थित बस स्टॉप के पास कार्रवाई करते हुए दोनों के कब्जे से आठ पैकेटों में रखे 40 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें 14 वनप्लस, आठ आईफोन और छह रेडमी समेत विभिन्न कंपनियों के फोन शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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