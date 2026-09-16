लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में दुधवा मार्ग पर बंसी नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिया पर मछली पकड़ने गए अली हुसैन (50) को बुधवार सुबह मगरमच्छ ने दबोच लिया। वह जाल छुड़ाने के लिए नाले में कूदे थे। मगरमच्छ उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया और काफी देर तक शव जबड़े में दबाए पानी में तैरता रहा। लोगों ने घेराबंदी कर शव बाहर निकाला।

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मोहल्ला माहीगिरान द्वितीय निवासी अली हुसैन साथियों के साथ दुधवा जंगल के पास तेरारागोला पुलिया के निकट नदी में मछली पकड़ने गए थे। उनका जाल पानी में झाड़ियों में फंस गया। जाल छुड़ाने के लिए अली हुसैन नाले में उतरे, तभी पानी में मौजूद मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उन्हें गहरे पानी में खींच लिया।