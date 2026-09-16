लखीमपुर खीरी: नाले में कूदे मछुआरे को मगरमच्छ ने दबोचकर मार डाला, शव दबाए काफी देर तैरता रहा
पलियाकलां में बुधवार सुबह मछली पकड़ने गए अली हुसैन को मगरमच्छ ने दबोच लिया। जाल छुड़ाने नदी में उतरे अली को मगरमच्छ गहरे पानी में खींच ले गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
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लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में दुधवा मार्ग पर बंसी नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिया पर मछली पकड़ने गए अली हुसैन (50) को बुधवार सुबह मगरमच्छ ने दबोच लिया। वह जाल छुड़ाने के लिए नाले में कूदे थे। मगरमच्छ उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया और काफी देर तक शव जबड़े में दबाए पानी में तैरता रहा। लोगों ने घेराबंदी कर शव बाहर निकाला।
मोहल्ला माहीगिरान द्वितीय निवासी अली हुसैन साथियों के साथ दुधवा जंगल के पास तेरारागोला पुलिया के निकट नदी में मछली पकड़ने गए थे। उनका जाल पानी में झाड़ियों में फंस गया। जाल छुड़ाने के लिए अली हुसैन नाले में उतरे, तभी पानी में मौजूद मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उन्हें गहरे पानी में खींच लिया।
सूचना पर मोहल्ले के सैकड़ों लोग पहुंच गए। कुछ युवकों ने पानी में घेराबंदी कर शव छुड़ाने का प्रयास किया। जानकारी पर एसडीएम पुष्पक तोमर, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले ही शव को मगरमच्छ के चंगुल से निकाल लिया गया। एसडीएम ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।