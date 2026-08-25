{"_id":"6a8d9f2755719c35620f3a76","slug":"video-lakhimpur-kheri-two-leopards-caged-in-a-single-day-villagers-get-relief-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: एक ही दिन में दो तेंदुए पिंजरे में कैद ग्रामीणों को मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में एक ही दिन में दो तेंदुए पकड़े गए हैं। वन विभाग ने इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए उत्तर और दक्षिण वन रेंज में तेंदुए लगाए थे। दोनों पिंजरों में तेंदुए कैद हो गए। इससे प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग दोनों तेंदुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा या चिड़ियाघर भेजा जाएगा।

... और पढ़ें