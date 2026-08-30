Lakhimpur Kheri News: अवधेश के शरीर पर मिले कई जगह चोट के निशान
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST
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लखीमपुर/पसगवां। ग्राम पचतौर निवासी अवधेश कुमार की मौत चोट लगने की वजह से हुई थी। रविवार शाम आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई।
रिपोर्ट में अवधेश के चेहरे, सिर और हाथ-पैर में चोट के निशान मिले हैं। हत्या के मामले में पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
अवधेश कुमार शुक्रवार को ग्राम छपौरा, थाना पसगवां राखी लेकर गया था। शनिवार को पांडेयवारी में छपौरा मार्ग पर उसका शव मिला था। बाइक पड़ोस के खेत में पड़ी थी। हेलमेट भी क्षतिग्रस्त मिला था।
गांव कसरावल निवासी उसके बहनोई कलक्टर ने अवधेश की पत्नी जूली, ससुर गंगाराम और उसकी पत्नी मीनादेवी, अजय कुमार, अमित कुमार और अर्चना पुत्री गंगाराम, वर्षा पुत्री गंगाराम निवासीगण छपौरा, थाना पसगवां के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।
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रिपोर्ट में अवधेश के चेहरे, सिर और हाथ-पैर में चोट के निशान मिले हैं। हत्या के मामले में पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
अवधेश कुमार शुक्रवार को ग्राम छपौरा, थाना पसगवां राखी लेकर गया था। शनिवार को पांडेयवारी में छपौरा मार्ग पर उसका शव मिला था। बाइक पड़ोस के खेत में पड़ी थी। हेलमेट भी क्षतिग्रस्त मिला था।
गांव कसरावल निवासी उसके बहनोई कलक्टर ने अवधेश की पत्नी जूली, ससुर गंगाराम और उसकी पत्नी मीनादेवी, अजय कुमार, अमित कुमार और अर्चना पुत्री गंगाराम, वर्षा पुत्री गंगाराम निवासीगण छपौरा, थाना पसगवां के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।