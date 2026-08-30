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Lakhimpur Kheri News: चोरों ने तीन जगह की वारदात, एक में भागना पड़ा

Sun, 30 Aug 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:18 PM IST
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Thieves committed crimes at three places, had to flee from one place
पलियाकलां। शहर के अलग-अलग इलाकों में चोरों ने तीन जगह वारदात की। दो स्थानों पर चोरी करने में सफल रहे, जबकि एक घर में आहट होने पर उन्हें भागना पड़ा।
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मोहल्ला माहीगिरान निवासी इसरार के घर में घुसे चोर दो एंड्राइड मोबाइल, तीन हजार रुपये नकद और आर्टिफिशियल (रोल्ड गोल्ड) ज्वेलरी चोरी कर ले गए। इसी मोहल्ले में शकील के घर भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की। आहट पाकर परिवार के सदस्य जाग गए और शोर मचा दिया। इसके बाद चोर भाग निकले।

उधर, पलिया-भीरा मार्ग पर सीतापुर आंख अस्पताल के पास स्थित साइकिल के खोखे का ताला तोड़कर चोर चार नई और एक पुरानी साइकिल चोरी कर ले गए। सुबह दुकान मालिक अशरफ दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला।
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पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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