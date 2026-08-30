Lakhimpur Kheri News: पूर्व हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित कर मनाई ध्यानचंद जयंती
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:14 PM IST
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गोला गोकर्णनाथ। नगर पालिका परिषद के सभागार में शनिवार देर शाम राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान गोष्ठी में पूर्व खिलाड़ियों ने हॉकी से जुड़े अनुभव साझा किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और खेल कौशल से भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर गौरव दिलाया।
एसजीएफआई के हॉकी चयनकर्ता विश्वनाथ सिंह ने मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पूर्व हॉकी खिलाड़ी राजेश गिरि एडवोकेट ने उनके जीवन संघर्ष और हॉकी के प्रति समर्पण की जानकारी दी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर की हॉकी को अपनी प्रतिभा और योगदान से समृद्ध करने वाले पूर्व खिलाड़ियों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
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राष्ट्रीय खेल दिवस पर नियामत उल्ला, विश्वनाथ सिंह, राममूर्ति शुक्ल, एडवोकेट राजेश गिरि, ईश्वरचंद्र तिवारी, डॉ. सूर्यप्रकाश वर्मा, लक्ष्मीचंद्र गुप्ता, श्याममूर्ति शुक्ल, प्रवेश कुमार, अख्तर अली और इसरार उल्ला खां को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और खेल कौशल से भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर गौरव दिलाया।
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एसजीएफआई के हॉकी चयनकर्ता विश्वनाथ सिंह ने मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पूर्व हॉकी खिलाड़ी राजेश गिरि एडवोकेट ने उनके जीवन संघर्ष और हॉकी के प्रति समर्पण की जानकारी दी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर की हॉकी को अपनी प्रतिभा और योगदान से समृद्ध करने वाले पूर्व खिलाड़ियों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
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राष्ट्रीय खेल दिवस पर नियामत उल्ला, विश्वनाथ सिंह, राममूर्ति शुक्ल, एडवोकेट राजेश गिरि, ईश्वरचंद्र तिवारी, डॉ. सूर्यप्रकाश वर्मा, लक्ष्मीचंद्र गुप्ता, श्याममूर्ति शुक्ल, प्रवेश कुमार, अख्तर अली और इसरार उल्ला खां को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल प्रेमी मौजूद रहे।