Lakhimpur Kheri News: पूर्व हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित कर मनाई ध्यानचंद जयंती

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कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और खेल कौशल से भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर गौरव दिलाया।एसजीएफआई के हॉकी चयनकर्ता विश्वनाथ सिंह ने मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पूर्व हॉकी खिलाड़ी राजेश गिरि एडवोकेट ने उनके जीवन संघर्ष और हॉकी के प्रति समर्पण की जानकारी दी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर की हॉकी को अपनी प्रतिभा और योगदान से समृद्ध करने वाले पूर्व खिलाड़ियों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।राष्ट्रीय खेल दिवस पर नियामत उल्ला, विश्वनाथ सिंह, राममूर्ति शुक्ल, एडवोकेट राजेश गिरि, ईश्वरचंद्र तिवारी, डॉ. सूर्यप्रकाश वर्मा, लक्ष्मीचंद्र गुप्ता, श्याममूर्ति शुक्ल, प्रवेश कुमार, अख्तर अली और इसरार उल्ला खां को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल प्रेमी मौजूद रहे।