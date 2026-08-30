नींव में सरिया कम, मसाला भी लगाया पतला : विधायक

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उन्होंने फाउंडेशन में सरिया कम और मसाला पतला लगाए जाने का आरोप लगाया है। जीआईसी के मैदान में दो करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण हो चुका है। अब चार करोड़ रुपये की लागत से इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था सीएनडीएस करवा रही है। अब तक करीब 25 प्रतिशत काम होने की बात कही जा रही है।विधायक योगेश वर्मा ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले वह निर्माण की गुणवत्ता देखने पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि इनडोर स्टेडियम का फाउंडेशन ठीक से नहीं बनाया जा रहा था। फाउंडेशन में सरिया कम पड़ी थी और इस्तेमाल होने वाला मसाला भी पतला डाला जा रहा था।विधायक ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए इनडोर स्टेडियम की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस तरह निर्माण होगा तो यह परियोजना सफल नहीं हो सकेंगी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि राजकीय मैदान में निर्माणाधीन इनडोर स्टेडियम की जांच कराई जाएगी। इसके लिए जांच कमेटी गठित करेंगे।