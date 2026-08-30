Lakhimpur Kheri News: एसएसबी जवानों ने पांच किमी साइकिल चलाई

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रैली परेड ग्राउंड से संकटा देवी चौराहा होते हुए वापस परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विज्ञापन

इस वर्ष अभियान की थीम ‘खेलेगा भारत, जीतेगा भारत’ रही। अभियान का उद्देश्य कार्मिकों और उनके परिवारों में खेल भावना, शारीरिक तंदुरुस्ती, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था। अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देकर की गई थी। विज्ञापन विज्ञापन

उप-महानिरीक्षक वी. विक्रमण ने कहा कि शारीरिक और मानसिक फिटनेस सामरिक तैयारी व कर्तव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल अनुशासन, टीम भावना और समन्वय सिखाते हैं। कार्यक्रम में कमांडेंट प्रमोद देवरानी, द्वितीय कमान अधिकारी चंद्रशेखर समेत अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। रैली परेड ग्राउंड से संकटा देवी चौराहा होते हुए वापस परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।इस वर्ष अभियान की थीम ‘खेलेगा भारत, जीतेगा भारत’ रही। अभियान का उद्देश्य कार्मिकों और उनके परिवारों में खेल भावना, शारीरिक तंदुरुस्ती, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था। अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देकर की गई थी।उप-महानिरीक्षक वी. विक्रमण ने कहा कि शारीरिक और मानसिक फिटनेस सामरिक तैयारी व कर्तव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल अनुशासन, टीम भावना और समन्वय सिखाते हैं। कार्यक्रम में कमांडेंट प्रमोद देवरानी, द्वितीय कमान अधिकारी चंद्रशेखर समेत अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे।

लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल खीरी व तृतीय वाहिनी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय खेल अभियान का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान तृतीय वाहिनी परिसर में पांच किलोमीटर लंबी ‘संडे ऑन साइकिल’ रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि उप-महानिरीक्षक वी. विक्रमण ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की।