VIDEO: कासगंज के सिढ़पुरा स्थित विद्यालय में धूमधाम से मना रक्षाबंधन

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कासगंज: सिढ़पुरा के अवंतीबाई समाज सुधारक सरस्वती शिशु मंदिर (बाबू राम धर्मशाला, अमांपुर रोड) में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानाध्यापिका संगीता सोलंकी के नेतृत्व में विद्यालय में विशेष सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे-मुन्ने बच्चों ने भाई-बहन के प्रेम को दर्शाने वाले गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। इसके साथ ही छात्रों ने राखी मेकिंग एक्टिविटी में भाग लेकर रंग-बिरंगी व आकर्षक राखियां तैयार कीं। प्रधानाध्यापिका ने बच्चों को पर्व का महत्व बताते हुए शुभकामनाएं दीं।

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