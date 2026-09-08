Kasganj News: सफेद हाथी साबित हो रही अमांपुर पीएचसी की हेल्थ एटीएम मशीन
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:42 PM IST
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कासगंज। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में मरीजों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावे अमांपुर पीएचसी में हकीकत से दूर नजर आ रहे हैं। मरीजों की सुविधा के लिए लगाई गई लाखों रुपये की हेल्थ एटीएम मशीन पिछले करीब दो साल से बंद पड़ी है। कभी कुछ मिनटों में जरूरी जांच करने वाली मशीन अब महज शोपीस बनकर रह गई है।
डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 50 से अधिक निशुल्क जांचों की सुविधा देने के उद्देश्य से फरवरी 2023 में मशीन शुरू की गई थी। शुरुआत में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और लिपिड प्रोफाइल जैसी जांचें आसानी से हो रही थीं। मशीन बंद होने से अमांपुर और आसपास के गांवों के मरीजों को सामान्य रक्त जांच के लिए निजी पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं जिला अस्पताल जाने पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय प्रकाश गुप्ता, मनोज गुप्ता, नीरज गुप्ता, धीरज गुप्ता, अंकित गुप्ता, अभिषेक सोनी, राम मोहन पाराशर, बादाम सिंह, आरिफ खान, शकील अहमद, बबलू यादव सभासद ने हेल्ट मशीन को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है।
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वर्जन
हेल्थ एटीएम मशीन तकनीकी रूप से खराब नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाला रीजेंट खत्म हो चुका है। इसके बिना जांच संभव नहीं है। उच्च अधिकारियों को रीजेंट की मांग भेजी गई है। आपूर्ति मिलते ही मशीन चालू कराकर जांच शुरू करा दी जाएगी। - संदीप राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
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डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 50 से अधिक निशुल्क जांचों की सुविधा देने के उद्देश्य से फरवरी 2023 में मशीन शुरू की गई थी। शुरुआत में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और लिपिड प्रोफाइल जैसी जांचें आसानी से हो रही थीं। मशीन बंद होने से अमांपुर और आसपास के गांवों के मरीजों को सामान्य रक्त जांच के लिए निजी पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं जिला अस्पताल जाने पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय प्रकाश गुप्ता, मनोज गुप्ता, नीरज गुप्ता, धीरज गुप्ता, अंकित गुप्ता, अभिषेक सोनी, राम मोहन पाराशर, बादाम सिंह, आरिफ खान, शकील अहमद, बबलू यादव सभासद ने हेल्ट मशीन को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है।
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हेल्थ एटीएम मशीन तकनीकी रूप से खराब नहीं है। इसमें इस्तेमाल होने वाला रीजेंट खत्म हो चुका है। इसके बिना जांच संभव नहीं है। उच्च अधिकारियों को रीजेंट की मांग भेजी गई है। आपूर्ति मिलते ही मशीन चालू कराकर जांच शुरू करा दी जाएगी। - संदीप राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
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