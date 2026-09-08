Kasganj News: बंदर ने गिराई नवनिर्मित दीवार, युवती घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मोहल्ला खेड़िया निवासी प्रशांत पुत्र प्रदीप पचौरी के मकान की दूसरी मंजिल पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार को दीवार बनाने का काम किया गया। काम पूरा होने के बाद मिस्त्री और मजदूर लौट गए। रात करीब 8 बजे एक बंदर ने नवनिर्मित दीवार पर छलांग लगा दी, जिससे दीवार भरभराकर सीधे नीचे गली में जा गिरी।हादसे के समय गली में पड़ोसी अशोक कुमार की बेटी अंजलि (22) खड़ी थी, जो मलबे की चपेट में आ गई। इससे उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है।घायल युवती के भाई आकाश ने बताया कि अंजलि की तबीयत अब ठीक है। बंदर के नवनिर्मित दीवार पर कूदने से हादसा हो गया।