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यूपी: जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा- रोजाना 25 घरों का सर्वे करें बीएलओ
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने रविवार को डीएवी इंटर कॉलेज में बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को रोजाना 25 घरों का सर्वे करने का निर्देश दिया। कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिविल लाइंस स्थित यूपीटीटीआई में बने बूथों का भी निरीक्षण किया।
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