कानपुर: गैंजेस क्लब में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह, पूर्व कुलपति ने रखे विचार

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कानपुर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के बैनर तले गैंजेस क्लब में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए उनका सम्मान किया गया। समारोह में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अनिल कुमार शुक्ला ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भूमिका और उनके योगदान पर अपने विचार रखे।

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