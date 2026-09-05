यूपी: बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने चित्रकूट आ सकते हैं सीएम योगी, रामघाट और एलआईसी के पास बैरिकेडिंग शुरू

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कल तक जहां मलबा और कीचड़ पड़ा था, आज वहां नगर पालिका की टीमें अभियान चलाकर सफाई कार्य में जुट गई हैं। कर्वी मुख्यालय से रामघाट, बेड़ीपुलिया और परिक्रमा मार्ग तक युद्धस्तर पर सफाई चल रही है। अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर एक-एक व्यवस्था चेक कर रहे हैं। रामघाट में बल्लियां लगाकर बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है।घाट के रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। प्रशासन का पूरा अमला रामघाट पर ही डेरा डाले हुए है। बता दें कि बीते 29 अगस्त की भीषण बाढ़ के बाद से चित्रकूट बेहाल है। अब सीएम के संभावित दौरे से बाढ़ पीड़ितों में उम्मीद जगी है कि उन्हें मुआवजा और राहत मिलेगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां बता रही हैं कि आज चित्रकूट में बड़ा दौरा होने वाला है।