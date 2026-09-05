‘शक की आग’: रास्ते में विवाद…पुल पर बाइक, पत्नी को गंगा में फेंका, पति बोला- दूसरे से करती थी बात, पढ़ें मामला

उन्नाव जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक ने ससुराल से लौटते समय युवक ने पुल से पत्नी को गंगा नदी में फेंक दिया। पहले उसने मामूली विवाद में पत्नी के नदी में कूदने की सूचना दी, लेकिन जब मायके वाले पहुंचे और आरोप लगाया, तो उसने दूसरे युवक से बात करने की खुन्नस में पत्नी को गंगा में फेंकने की बात स्वीकार की।

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पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। महिला की नदी में तलाश की जा रही है। कानपुर नगर के बिठूर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी सुजीत राजपूत (21) शुक्रवार की सुबह पत्नी ऊषा (19) को लेकर उसके मायके सफीपुर कोतवाली के मरौंदा मंझवारा गांव आया था। ससुराल में रह रहे फतेहपुर चौरासी थाना के सहिलापुर गांव निवासी साढ़ू मोनू राजपूत के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।