कानपुर: मां ने पूजा का सामान लेने भेजा, ट्रक की टक्कर से इकलौते बेटे की मौत

टक्कर के बाद भागने की कोशिश में पहियों के नीचे आया

गांव से करीब 200 मीटर आगे पहुंचते ही पीछे से आए ट्रक ने अभय की स्कूटी में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उसे लेकर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान अभय ट्रक की चपेट में आकर पहियों के नीचे आ गया। गंभीर चोटों के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।