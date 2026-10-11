{"_id":"6acba112447590df5402e209","slug":"video-rani-laxmi-bai-chowk-in-rawatpur-falling-into-disrepair-no-fresh-coat-of-paint-for-years-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रावतपुर में बदरंग हो रहा रानी लक्ष्मीबाई चौक, सालों से नहीं हुई पुताई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रावतपुर स्थित रानी लक्ष्मीबाई चौक बदहाली का शिकार हो रहा है। लंबे समय से पुताई नहीं होने के कारण चौक बदरंग नजर आने लगा है। देखरेख के अभाव में चौक की सुंदरता फीकी पड़ रही है। चौक की छत को देखकर लगता है कि नगर निगम की ओर से सालों से चौक की पुताई नहीं कराई गई है। ऐसे में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर बने चौक की हालत सुधारने के लिए रंगाई-पुताई और साफ-सफाई कराए जाने की जरूरत है।

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