फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bodies Found Hanging from Mango Tree; Sensation Grips Area

प्रेमी युगल ने चुनी मौत: आम के पेड़ से लटके मिले युवक व युवती के शव, मचा हड़कंप

Sun, 11 Oct 2026 06:59 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 06:59 PM IST
सार

Unnao News: गमछे और दुपट्टे के सहारे फंदे पर युवक व युवती के शव लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।  

विज्ञापन
Bodies Found Hanging from Mango Tree; Sensation Grips Area
अमन कुमार रावत व प्रीति रावत की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार थाना क्षेत्र के पाटन-पनहन मार्ग पर शारदा नहर के पास युवक-युवती के शव एक ही आम के पेड़ से लटके देख सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पाटन चौकी इंचार्ज प्रकाश पांडेय मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 

विज्ञापन


मृतकों में युवती की पहचान प्रीति रावत (20) पुत्री श्यामलाल निवासी महरामऊ कोतवाली पुरवा और युवक की अमन कुमार रावत (23) पुत्र बाबूलाल निवासी चित्ताखेड़ा पुरवा के रूप में हुई। मृतका प्रीति रावत के भाई सचिन रावत ने बताया कि प्रीति की शादी पिछले साल नवंबर में सातन गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। पति उसके साथ अक्सर मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर पिता उसे अपने घर ले आए थे और तभी से वह मायके में ही रह रही थी। बहन, अमन रावत के संपर्क में कैसे आई, उन्हें कहां बुलाया गया था और वे दोनों इस सूनसान जगह पर कैसे पहुंचे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। 
विज्ञापन


घटना के बाद से प्रीती की मां कुन्ता देवी, तीन भाइयों में सचिन, कुलदीप, संदीप व एक विवाहित बहन आरती रोकर बेहाल हो गई। अमन रावत की मां गीता देवी व एक बहन आंचल का भी रोकर बुरा हाल रहा। थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य संबंधित थानों से समन्वय कर मामले की जांच करवाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed