कानपुर: अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा, विजय, राजेश बने जिलाध्यक्ष

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आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। विजय वाल्मीकि को पार्टी की उत्तर जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। वह इससे पहले उत्तर इकाई में इसी मोर्चा के महामंत्री थे। इसी मोर्चे में जयनारायण कुरील को दक्षिण जिला इकाई का अध्यक्ष और राजेश कोरी को ग्रामीण जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, अनुराग शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।