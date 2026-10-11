कानपुर: शराब के विवाद में दो युवकों के हाथ-मुंह पर चाकू से किए कई वार, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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विजय नगर निवासी उर्मिला वर्मा के मुताबिक, उनके भतीजे गुड्डू और मनोज रविवार देर रात चौराहे के पास स्थित शराब ठेके गए थे। वहां परिचितों के कहने पर दोनों शराब पीने बैठ गए। इसी दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि कैंटीन से जुड़े राहुल सिंह, रोहन सिंह, राज राजपूत और सूरज तोमर ने गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध पर चारों ने चाकू से हमला बोल दिया। दोनों के हाथ और चेहरे पर कई वार किए, जिससे वे लहूलुहान हो गए। थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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अरमापुर थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात शराब के ठेके पर हुए विवाद के बाद कैंटीन से जुड़े चार लोगों ने दो युवकों के हाथ और चेहरे पर चाकू से कई वार कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित चाची की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।