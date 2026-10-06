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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Motorcyclist killed in collision with DCM truck; agitated family members create a ruckus

घाटमपुर: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा

Tue, 06 Oct 2026 09:13 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:13 PM IST
Motorcyclist killed in collision with DCM truck; agitated family members create a ruckus
घाटमपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के पास मंगलवार देर शाम डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दूधिया राजकुमार (35) की मौत हो गई। वह रतनपुर से दूध डालकर अपने गांव घटवा लौट रहा था। हादसा से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने अवरोध डाल जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया।
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