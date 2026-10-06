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घाटमपुर: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा

Shikha Pandey

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:13 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:13 PM IST







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घाटमपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के पास मंगलवार देर शाम डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार दूधिया राजकुमार (35) की मौत हो गई। वह रतनपुर से दूध डालकर अपने गांव घटवा लौट रहा था। हादसा से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने अवरोध डाल जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। ... और पढ़ें

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