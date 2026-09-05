कानपुर: 56 गांवों की बिजली बंद, विद्युत उपकेंद्र पहुंचे विधायक अभिजीत सिंह; उपकेंद्र ऊंचा कराने की मांग

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मर्दनपुर विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे विधायक अभिजीत सिंह ने अधिकारियों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत की। बिजली बंद होने से प्रभावित हो रहे 56 गांवों को लेकर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात कही। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित 56 गांवों के लिए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्युत उपकेंद्र को ऊंचा किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

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