सेहत से खिलवाड़: किचने के डीप फ्रीजर में गंदगी, चूहे घूमते मिले, तीन दिन तक कैफे बंद

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सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा के मानकों की जांच करने कैफे पहुंची थी। टीम सीधे किचन में पहुंची तो खाद्य निर्माण में लगे कर्मचारी ग्लव्स और हेड कवर के बिना काम करते पाए गए। डीप फ्रीजर के कोनों में धूल, सब्जियों के छिलके, सॉस और मेयोनीज के अवशेष के साथ धूल की मोटी परत जमी मिली। फर्श और दीवारों पर धूल व चिकनाई जमा थी। किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन पर भी धूल और तेल की मोटी परत पाई गई। किचन परिसर में जगह-जगह चूहे के बिल पाए गए। सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा के मानकों की जांच करने कैफे पहुंची थी। टीम सीधे किचन में पहुंची तो खाद्य निर्माण में लगे कर्मचारी ग्लव्स और हेड कवर के बिना काम करते पाए गए। डीप फ्रीजर के कोनों में धूल, सब्जियों के छिलके, सॉस और मेयोनीज के अवशेष के साथ धूल की मोटी परत जमी मिली। फर्श और दीवारों पर धूल व चिकनाई जमा थी। किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन पर भी धूल और तेल की मोटी परत पाई गई। किचन परिसर में जगह-जगह चूहे के बिल पाए गए।

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मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में संचालित द कैफे पाई के किचन में गंदगी की भरमार मिली। टीम को निरीक्षण में किचन की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। आसपास गंदगी फैली थी, डीप फ्रीजर में धूल की मोटी परत जमी और चूहे घूमते मिले। मानक से ज्यादा गंदही मिलने पर खाद्य कारोबार को तीन दिन के लिए रोक लगा दी है। टीम ने मौके से ग्रीन चिली सॉस और सॉस के नमूने भी जांच के लिए हैं।