यूपी: हमीरपुर में नाली निर्माण को लेकर पूर्व सपा और वर्तमान भाजपा चेयरमैन भिड़ीं, सड़क पर हुई हाथापाई

जल निकासी के लिए नाली पर किए गए निर्माण को लेकर पूर्व और मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष बृहस्पतिवार को सार्वजनिक स्थल पर आमने-सामने आ गईं। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान ईंट से मारने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायती पत्र दिए हैं।