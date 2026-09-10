फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mahoba: Villagers forced to carry funeral procession through waterlogged path to cremation ground

शर्मनाक है ये तस्वीर: श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच शव यात्रा ले जाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल

Thu, 10 Sep 2026 09:17 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 10 Sep 2026 09:17 PM IST
सार

श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच ग्रामीण शव यात्रा ले कर निकले। यही नहीं खुले मैदान में अंतिम संस्कार किया। 

विज्ञापन
Mahoba: Villagers forced to carry funeral procession through waterlogged path to cremation ground
श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच अर्थी ले जाते परिजन व ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विकासखंड पनवाड़ी के टिकरिया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वृद्ध की मौत होने पर परिजन और ग्रामीण श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच शव यात्रा लेकर निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

वायरल वीडियो टिकरिया गांव का बताया जा रहा है जहां के निवासी कल्लू अहिरवार का बीमारी के चलते निधन हो गया। जब परिजन व ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए निकले तो उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जलभराव और दलदल के बीच निकलते परिजनों व ग्रामीणों का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में खुले मैदान में अंतिम संस्कार करना मजबूरी बना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Mahoba: Villagers forced to carry funeral procession through waterlogged path to cremation ground
श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच अर्थी ले जाते परिजन व ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला
ग्रामीणों ने श्मशान घाट तक पक्का मार्ग और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी अमृता का कहना है कि टिकरिया गांव में श्मशान घाट की जगह निर्धारित है। बारिश में जहां जलभराव की समस्या है, उसका जल्द निस्तारण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed