शर्मनाक है ये तस्वीर: श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच शव यात्रा ले जाने को मजबूर ग्रामीण, वीडियो वायरल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 10 Sep 2026 09:17 PM IST
सार
श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच ग्रामीण शव यात्रा ले कर निकले। यही नहीं खुले मैदान में अंतिम संस्कार किया।
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विस्तार
विकासखंड पनवाड़ी के टिकरिया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वृद्ध की मौत होने पर परिजन और ग्रामीण श्मशान घाट मार्ग पर भरे पानी के बीच शव यात्रा लेकर निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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वायरल वीडियो टिकरिया गांव का बताया जा रहा है जहां के निवासी कल्लू अहिरवार का बीमारी के चलते निधन हो गया। जब परिजन व ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए निकले तो उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जलभराव और दलदल के बीच निकलते परिजनों व ग्रामीणों का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में खुले मैदान में अंतिम संस्कार करना मजबूरी बना है।
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ग्रामीणों ने श्मशान घाट तक पक्का मार्ग और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी अमृता का कहना है कि टिकरिया गांव में श्मशान घाट की जगह निर्धारित है। बारिश में जहां जलभराव की समस्या है, उसका जल्द निस्तारण कराया जाएगा।