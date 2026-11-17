{"_id":"6afc927485f42bdac100f337","slug":"video-major-fire-breaks-out-at-a-chemical-factory-in-ruma-ramadevi-intersection-evacuated-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"रूमा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, रामादेवी चौराहा कराया गया खाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजपुर थानाक्षेत्र में रूमा स्थित केआईटी कॉलेज के पीछे केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें रामादेवी चौराहे तक दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही एक के बाद एक तमाम दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। अधिकारियों के आने के दौरान सुरक्षा को देखते हुए रामादेवी चौराहे को पूरी तरह खाली करा दिया गया। पुलिस ने चौराहे पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया। ताकि दमकल की गाड़ियां आसानी से मौके पर पहुंच सकें और किसी तरह की अनहोनी न हो।

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