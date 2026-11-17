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शनिवार को चांदी का भाव 1,81,500 रुपये किलो और सोने का भाव 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम था। अब चांदी का भाव 1,75,000 रुपये किलो और सोने का भाव 1,38,500 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि कीमतों में आ रही इस भारी गिरावट के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर के कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं और कड़े रुख के कारण डॉलर मजबूत हुआ है और ट्रेजरी यील्ड में उछाल आया है।जिससे सोने-चांदी जैसी नॉन-यील्डिंग (बिना ब्याज देने वाली) धातुओं का आकर्षण कम हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना-चांदी महंगा हो जाता है। चीन और अन्य प्रमुख बाजारों से आई सुस्त मांग, खासकर सोलर पैनल और बैटरियों जैसे उद्योगों में चांदी की खपत घटने से चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में और भी तेज गिरावट देखने को मिली है।