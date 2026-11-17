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कथा के पहले विश्व शांति के लिए प्रार्थना गोमाता का पूजन-अर्चन किया। उन्होंने कहा कि गाय की एक परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने जितना लाभ मिलता है। प्रत्येक सनातनी को गोमाता की पूजा-अर्चना करनी चाहिए। गोमाता के पालन-पोषण, सेवा और संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर सात दिन तक गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण किया। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा कर यह संदेश दिया कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, पद और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए।इस दाैरान श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कथा में मिथलेश मनोज पांडेय, प्रभाशंकर वर्मा, राम विनय यादव, यूपी सिंह, विपिन बाजपेई, शिव प्रकाश गुप्ता, निरंकार गुप्ता, अजय मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, पूनम, राजू पांडेय, नीरज, आंचल वर्मा, रानी अवस्थी, माया सिंह, आभा गुप्ता, मीना शुक्ला आदि रहीं।देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के बेटी नहीं है तो वह तुलसी-सालिगराम का विवाह कराए और कन्यादान करे। यह बात स्कंद पुराण में लिखी है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी-सालिगराम का विवाह बहुत फल देता है।