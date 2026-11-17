विज्ञापन







दमकल कर्मी दूसरी फैक्टरी की छत पर चढ़कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगातार बढ़ रही है। आसपास की करीब दो से तीन दर्जन फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया है। आसपास रह रहे लोगों से मकान खाली करा दिया गया है। साथ ही सभी फैक्टरी कर्मचारियों को आग से करीब 1 किलोमीटर दूर बाहर निकाल दिया गया है। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन आग बढ़ रही है। फिलहाल किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल कर्मी दूसरी फैक्टरी की छत पर चढ़कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगातार बढ़ रही है। आसपास की करीब दो से तीन दर्जन फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया है। आसपास रह रहे लोगों से मकान खाली करा दिया गया है। साथ ही सभी फैक्टरी कर्मचारियों को आग से करीब 1 किलोमीटर दूर बाहर निकाल दिया गया है। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन आग बढ़ रही है। फिलहाल किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है।

विज्ञापन

महाराजपुर थानाक्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज के पीछे केमिकल फैक्टरी में भीषण आग लग गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। आसपास रह रहे लोगों से मकान खाली कर दिया गया है।