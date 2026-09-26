{"_id":"6ab7bf9400eb4af5810f460d","slug":"video-kanpur-torrential-rain-and-strong-winds-flatten-paddy-crops-farmers-disheartened-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मूसलाधार बारिश व तेज हवा से धान की फसल हुई धराशाई, किसान हुए निराश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मूसलाधार बारिश और तेज हवा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरना शुरू कर दिया है।टिकरा, कुरसौली, मोहनपुर, पारा प्रतापपुर, नौरंगाबाद के निचले इलाके झाबर में धान के खेतों करीब 2 से ढाई फ़ीट तक पानी भरने के अलावा तेज हवा की वजह से धान की सफल जमीन और पानी मे धराशाई हो गयी है। धान की बालियां पानी मे डूबने से फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गयी है। अत्यधिक बारिश से किसान निराश हैं।

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