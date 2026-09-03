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कानपुर: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा, 300 घरों में पहुंचा पानी, लोगों की बढ़ी मुसीबत

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 05:14 PM IST







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बर्रा 8 वरुण विहार कच्ची बस्ती में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से कम से कम 300 घरों में पानी पहुंच चुका है लोगों ने अपने सामान निकालना शुरू कर दिया हालात इतने खराब है कि 2018 की याद दिला रहे हैं जब यहां बहुत ज्यादा पानी भर गया था ... और पढ़ें

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