कानपुर: रजिस्ट्रेशन के समय जो खामियां नहीं देखी, उन्हीं पर कर दिया ब्लैकलिस्ट, जांच में खुली पोल, पढ़ें मामला

कानपुर नगर निगम में अधूरे कागजों के आधार पर फर्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण किए जाने का मामला सामने आया है। बाद में इन्हीं दस्तावेजों में कमियां मिलने पर कुछ फर्मों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया। सीडीओ अभिनव जे जैन की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने नगर निगम से उपलब्ध कराई गईं पंजीकरण की 20 फाइलों में से रैंडम आधार पर आठ की जांच की।

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इनमें कई फाइलों में जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। कमेटी ने पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होने और नियमों के पालन में गड़बड़ी की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। नगर निगम में कुल 509 फर्में पंजीकृत हैं। फर्म पंजीकरण से लेकर टेंडर देने तक नियमों के पालन में गड़बड़ी की शिकायतें शासन स्तर तक पहुंचाई।