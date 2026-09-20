यूपी: आत्महत्या या ऑनर किलिंग, एक ही साड़ी से बने थे दो फंदे, चाबी मिली पर बाइक गायब, सवाल- कैसे पहुंचे खेत?

कानपुर में महाराजपुर के सुबौली गांव में शनिवार सुबह रेलवे लाइन किनारे खेत में उन्नाव निवासी प्रेमी युगल मालती (27) और ओम (22) के शव पेड़ से बंधी साड़ी के दोनों छोर से बने फंदे से लटके मिले। पुलिस ने परिजन को सूचना दी। एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि महिला दो बच्चों की मां थी और पति से विवाद के चलते मायके में रह रही थी।

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युवक बाइक मिस्त्री था। दोनों में करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एडीसीपी शिवा सिंह का कहना है कि उन्नाव से इतनी दूर आकर सुसाइड की वजह समझ से परे है। पुलिस दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा।