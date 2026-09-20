कानपुर हादसा: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, रेलिंग पर लटके युवक की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल, जांच शुरू

कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई, उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलबाजार थानाक्षेत्र के फेथफुलगंज निवासी मो. अफजल (26) फूलबाग में फास्ट फूड का ठेला लगाता है।

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