कानपुर: पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल, डीसीपी ट्रैफिक व क्राइम समेत सात अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

कानपुर में शासन की ओर से शनिवार को जारी हुई सूची में कानपुर कमिश्नरी में कार्यरत पांच आईपीएस और दो पीपीएस अधिकारियों का गैर जनपद तबादला कर दिया गया। वहीं, शहर में दो आईपीएस और तीन पीपीएस अधिकारी भेजे गए हैं। प्रदेश भर में 35 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है।

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शहर में डीसीपी ट्रैफिक का कार्यभार संभाल रहे रविंद्र कुमार का स्थानांतरण आगरा हुआ है। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह को गौतमबुद्ध नगर, एडीसीपी साउथ के साथ एसओजी का कार्यभार देख रहे सुमित सुधाकर रामटेके को संभल उत्तरी भेजा गया है।