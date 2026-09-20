फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur reshuffle in police department seven officers transferred including DCP for Traffic and Crime

कानपुर: पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल, डीसीपी ट्रैफिक व क्राइम समेत सात अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

Sun, 20 Sep 2026 10:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 20 Sep 2026 10:49 AM IST
सार

Kanpur News: शासन द्वारा शनिवार को जारी 35 पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची में कानपुर कमिश्नरी के पांच आईपीएस और दो पीपीएस अधिकारियों का गैर-जनपद स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं, शहर में दो नए आईपीएस और तीन पीपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

विज्ञापन
Kanpur reshuffle in police department seven officers transferred including DCP for Traffic and Crime
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में शासन की ओर से शनिवार को जारी हुई सूची में कानपुर कमिश्नरी में कार्यरत पांच आईपीएस और दो पीपीएस अधिकारियों का गैर जनपद तबादला कर दिया गया। वहीं, शहर में दो आईपीएस और तीन पीपीएस अधिकारी भेजे गए हैं। प्रदेश भर में 35 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है।

विज्ञापन

शहर में डीसीपी ट्रैफिक का कार्यभार संभाल रहे रविंद्र कुमार का स्थानांतरण आगरा हुआ है। डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह को गौतमबुद्ध नगर, एडीसीपी साउथ के साथ एसओजी का कार्यभार देख रहे सुमित सुधाकर रामटेके को संभल उत्तरी भेजा गया है।

विज्ञापन

इनको यहां मिला है ट्रांसफर
इसके साथ ही एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार पांडेय को वाराणसी, जबकि आईपीएस कपिल देव सिंह का यातायात मुख्यालय लखनऊ तबादला किया गया है। एडीसीपी एलआईयू का कार्यभार देख रहे पीपीएस महेश कुमार को हापुड़ जबकि उनकी पत्नी पीपीएस अर्चना सिंह का गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ है।

विज्ञापन

कानपुर आए यह अधिकारी
झांसी से अरीबा नोमान और इटावा से अभय नाथ त्रिपाठी अब कमिश्नरी में काम करेंगे। इसके साथ ही पीपीएस लखनऊ में कार्यरत इंद्रप्रभा, बिजनौर में कार्यरत प्रकाश कुमार, आगरा में कार्यरत पूनम सिरोही का कानपुर ट्रांसफर हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed