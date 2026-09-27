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कानपुर: जलभराव से जूझ रहे लोग, एक व्यक्ति ने तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने वाली नाव को बना लिया आने-जाने का साधन

Shikha Pandey

Updated Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 11:57 PM IST







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गोपालपुरम में एक व्यक्ति ने तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने वाली नाव से बाढ़ में आने जाने का साधन बना लिया।

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