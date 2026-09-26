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कानपुर: शहर से सटे इलाको में बीते 40 घंटो से हो रही बारिश, जनजीवन प्रभावित, बाजार बंद

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 06:20 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 06:20 PM IST







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बीते दो दिनों से लगातार 40 घंटे से हो रही बारिश की वजह से शहर से सटे इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय बाजारों बंद होने के चलते लोगों को सब्जी दूध जैसी जरुरती चीजे नहीं मिल पा रही हैं। कुरसौली नहर पुल पर करीब 50 दुकानें है सभी बारिश की वजह से बंद हैं। ... और पढ़ें

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