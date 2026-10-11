{"_id":"6acba10a9141b248f60d14de","slug":"video-kanpur-potholes-and-scattered-gravel-on-gt-road-cause-trouble-commuters-distressed-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जीटी रोड पर गड्ढे और बिखरी बजरी बनी मुसीबत, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: जीटी रोड पर गड्ढे और बिखरी बजरी बनी मुसीबत, राहगीर परेशान
कल्याणपुर के पास सड़क की बदहाली से हादसों का खतरा बना हुआ है यहां
जीटी रोड पर सड़क पर बने गड्ढे और जगह-जगह बिखरी बजरी राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़क की बदहाल स्थिति के चलते वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़क पर बिखरी बजरी विशेष रूप से परेशानी का कारण बन रही है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से राहगीरों में नाराजगी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।