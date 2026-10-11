{"_id":"6acba10a9141b248f60d14de","slug":"video-kanpur-potholes-and-scattered-gravel-on-gt-road-cause-trouble-commuters-distressed-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जीटी रोड पर गड्ढे और बिखरी बजरी बनी मुसीबत, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर के पास सड़क की बदहाली से हादसों का खतरा बना हुआ है यहां जीटी रोड पर सड़क पर बने गड्ढे और जगह-जगह बिखरी बजरी राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़क की बदहाल स्थिति के चलते वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक अचानक दिशा बदलते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़क पर बिखरी बजरी विशेष रूप से परेशानी का कारण बन रही है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से राहगीरों में नाराजगी है।

... और पढ़ें