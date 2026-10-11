कानपुर राजनीति: प्रकाश पाल बोले- तीन सीटों पर लड़ने का दम नहीं, 403 सीटों की बात कर रहे अखिलेश, उठाए ये सवाल

कानपुर में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता प्रकाश पाल ने सपा के पीडीए के नारे को लेकर अखिलेश यादव पर सियासी हमला बोला। रविवार को नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सपा अपने पुराने और बदनाम राजनीतिक नाम की छवि से बचने के लिए पीडीए का सहारा ले रही है।

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राज्यसभा चुनाव में तीन सीटों पर लड़ने का दम नहीं दिखाने वाले अखिलेश यादव अब प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बयानों और राजनीतिक दावों में जमीन-आसमान का अंतर है। जनता उनके दावों की वास्तविकता भली-भांति समझती है और समय आने पर इसका जवाब देगी।